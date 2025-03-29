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«Химки» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Химки» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ
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Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0    

Стартовые составы команд.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Заболотный, Руденко.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Александров, Кастильо, Эктов, Майга, Тичич, Грулёв, Кокшаров, Босельи.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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