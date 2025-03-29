«Динамо» Москва — «Оренбург»: Бителло довёл счёт до разгромного на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московское «Динамо» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 3:0 в пользу хозяев поля.

На 38-й минуте полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль открыл счёт. На 41-й минуте Карраскаль оформил дубль во встрече, получив голевую передачу от нападающего Ярослава Гладышева. На 60-й минуте хавбек Бителло довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 21 сыгранного матча московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.