Павел Каманцев отреагировал на мнение о предвзятом судействе в сторону «Факела»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев высказался о мнении, что «Факел» предвзято судят. Ранее ЭСК признала ошибочным удаление полузащитника команды Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). До этого ЭСК отменила удаление хавбека Вячеслава Якимова в матче 20‑го тура с «Зенитом» (0:2)

— Есть мнение, что «Факел» предвзято судят. ЭСК РФС два тура отменяет красные карточки их игрокам.

— А вы смотрели все решения по матчу «Оренбург» — «Факел»? Не говорю, что там было великолепное судейство. На 24-й минуте не удалили Ломовицкого, не назначили пенальти в ворота «Факела» и неверно вынесли красную карточку. Мне кажется, что о предвзятости мы говорить не можем. То, что были неоптимальные решения, — это мы признаём.

В начале чемпионата было два тура подряд с Махачкалой, где все говорили, что их топят и убивают. Я всегда говорил, что на дистанции всё выравнивается. Одна-две команды могут выбиваться. У нас есть статистика. Мы ведём ошибки за и против. У нас база больше четырёх лет. Могу сказать, что дистанция между ключевыми ошибками в пользу и против команд сократилась. Всё идёт на стабильном уровне. Если бы кто-то предвзято судил, зачем бы мы признавали эти красные карточки? Я не знаю, как эта конспирология работает.

Мы общались на эту тему с Асхабадзе. Я ему объяснил нашу позицию. Думаю, он её не до конца принял, но он меня услышал. Как руководитель и болельщик клуба, который находится, со спортивной точки зрения, в крайне опасной ситуации, я их понимаю, что судейство не устраивает. Как и любую команду, находящуюся на данной строчке», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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