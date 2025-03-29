Флик высказался о жалобе «Осасуны» на «Барселону» из-за участия Мартинеса в их матче
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на решение «Осасуны» подать жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на сине-гранатовых после их очного матча в 27-м туре Ла Лиги (3:0).
Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11' 2:0 Ольмо – 21' 3:0 Левандовски – 77'
«У меня нет информации, что будет с жалобой «Осасуны». Главное, что мы набрали три очка. Остальное не в моей власти», — сказал Флик на пресс-конференции.
Напомним, «Осасуна» отразила в жалобе, что защитник каталонского клуба Иньиго Мартинес не имел права принимать участие в этой встрече, поскольку согласно Регламенту ФИФА футболист, покинувший сборную по медицинским причинам, не имеет права выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы.
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