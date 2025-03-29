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«Динамо» Москва — «Оренбург»: Сахархизан отыграл один мяч гостей на 77-й минуте

«Динамо» Москва — «Оренбург»: Сахархизан отыграл один мяч гостей на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московское «Динамо» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 4:1 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

На 38-й минуте полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль открыл счёт. На 41-й минуте Карраскаль оформил дубль во встрече, получив голевую передачу от нападающего Ярослава Гладышева. На 60-й минуте хавбек Бителло довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте отличился полузащитник Луис Чавес. На 77-й минуте форвард Саид Сахархизан отыграл один мяч «Оренбурга».

После 21 сыгранного матча московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

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