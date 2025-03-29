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Флик: не думаю плохо о «Реале», но мы, «Барса», отличаемся от них

Флик: не думаю плохо о «Реале», но мы, «Барса», отличаемся от них
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик конкретизировал слова, сказанные им ранее о мадридском «Реале». Напомним, отвечая на вопрос о его схожести с Карло Анчелотти, возглавляющим «сливочных», ввиду их недовольства календарём матчей, немецкий специалист ответил: «Мы «Барса», а не «Реал». Очень, очень горжусь тем, что мы «Барса».

«Конечно же, я уважаю мадридский «Реал» и Анчелотти. Он замечательный человек и один из лучших тренеров в мире. У меня никогда не было негативных мыслей об этом клубе. Я просто говорю, что мы, «Барса», отличаемся от них. Ла Масия, местная атмосфера. Здесь все особенные. Я имею в виду персонал, СМИ, нужно говорить обо всех них», — приводит слова Флика Sport.es.

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