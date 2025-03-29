«Ман Сити» может купить полузащитника из Бундеслиги за € 60 млн — Sky Sport Germany

«Манчестер Сити» вступил в гонку за подписание 20-летнего полузащитника «Айнтрахта» Хуго Ларссона. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, франкфуртский клуб не продаст шведского футболиста менее чем за € 60 млн. Подчёркивается, что интерес к Ларссону также проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.