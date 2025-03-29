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Женский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 4-го тура Суперлиги

Завершился матч 4-го тура женской футбольной Суперлиги, в котором встречались «Спартак» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Ткачёвой. «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.

На 51-й минуте нападающая «Спартака» Марина Фёдорова открыла счёт. На 55-й минуте защитница Наталья Машина увеличила преимущество красно-белых. На 66-й минуте полузащитница Тияна Филипович довела счёт до разгромного — 3:0. На 79-й минуте нападающая Анастасия Ковалёва отыграла один мяч «Динамо».

После четырёх сыгранных матчей «Спартак» возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, набрав 12 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав три очка.