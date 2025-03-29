«Динамо» установило клубный рекорд по голам к нынешнему отрезку сезона
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Забив пять мячей в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, московское «Динамо» установило новый клубный рекорд на этом отрезке чемпионата, забив 48 голов в 22 встречах. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38' 2:0 Карраскаль – 41' 3:0 Бителло – 60' 4:0 Чавес – 67' 4:1 Сахархизан – 77' 5:1 Окишор – 90+1'
Подчёркивается, что в 1992 году к этому же отрезку чемпионата бело-голубые поразили ворота соперников 47 раз.
После 22 встреч Российской Премьер-Лиги команда Марцела Личка набрала 42 очка и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка, однако у «быков» есть игра в запасе. В следующем туре бело-голубые встретятся с ЦСКА (6 апреля).
Самая крупная победа «Динамо»:
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