«Динамо» установило клубный рекорд по голам к нынешнему отрезку сезона

Забив пять мячей в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, московское «Динамо» установило новый клубный рекорд на этом отрезке чемпионата, забив 48 голов в 22 встречах. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Подчёркивается, что в 1992 году к этому же отрезку чемпионата бело-голубые поразили ворота соперников 47 раз.

После 22 встреч Российской Премьер-Лиги команда Марцела Личка набрала 42 очка и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка, однако у «быков» есть игра в запасе. В следующем туре бело-голубые встретятся с ЦСКА (6 апреля).

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Самая крупная победа «Динамо»: