Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал крупную победу над «Оренбургом»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (5:1).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38' 2:0 Карраскаль – 41' 3:0 Бителло – 60' 4:0 Чавес – 67' 4:1 Сахархизан – 77' 5:1 Окишор – 90+1'
«Тяжело играть после паузы. Не все были готовы после паузы, но кто вышел, показал хорошую игру и результат. Хорхе поздравляем с дублем!
Как понимаю, у «Динамо» больше всего забитых мячей», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.
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