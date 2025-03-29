Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал крупную победу над «Оренбургом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (5:1).

«Тяжело играть после паузы. Не все были готовы после паузы, но кто вышел, показал хорошую игру и результат. Хорхе поздравляем с дублем!

Как понимаю, у «Динамо» больше всего забитых мячей», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.