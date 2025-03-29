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Гендиректор «Динамо»: болеем за Овечкина в погоне за рекордом Гретцки

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в стане бело-голубых болеют за российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Костя сегодня был в новом мерче совместно с Овечкиным. Мы болеем за Овечкина в погоне за рекордом Гретцки», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На текущий момент Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После 22 встреч Российской Премьер-Лиги команда Марцела Личка набрала 42 очка и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка, однако у «быков» есть игра в запасе.

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