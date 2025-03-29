Гендиректор «Динамо» высказался о травме Бальбуэны после матчей сборных

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о травме 33-летнего защитника бело-голубых Фабиана Бальбуэны, которую он получил в расположении сборной Парагвая.

«Это не право, а обязанность отпускать игрока в сборную. Мы были обязаны его отпустить. Бальбуэна вернулся рано утром вчера, к игре был не готов. Да, у него есть повреждение голеностопа. Посмотрим, будет ли готов к ЦСКА», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

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