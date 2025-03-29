Карраскаль забил свой 12-й гол в чемпионатах России — все в домашних матчах

Голы, забитые в матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:1), стали 11-м и 12-м для атакующего полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в РПЛ за период его выступлений в этом соревновании. При этом все 12 мячей колумбийский футболист забил в домашних матчах своих команд. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Подчёркивается, что более высокий показатель в чемпионатах России был только у бывшего нападающего «Крыльев Советов» Гарника Аваляна, забившего 13 первых мячей в домашних встречах.

Карраскаль выступает в России с февраля 2022 года, когда он перешёл в московский ЦСКА из «Ривер Плейт» на правах аренды. Летом того же года полузащитник перешёл в стан красно-синих на постоянной основе. Летом 2023 года 26-летний хавбек стал футболистом «Динамо». Действующее трудовое соглашение Карраскаля с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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