Кутицкий высказался о победе «Динамо» над «Оренбургом»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (5:1).
«Мы, наверное, могли забить ещё больше. Владели преимуществом, играли низом, что от нас и требовалось. Надо стараться выигрывать каждый матч. В прошлых — с ЦСКА и «Локомотивом» — где-то не повезло. А сейчас победили и порадовали такое количество болельщиков.
Мне привычно играть на всех позициях, поэтому играть центрального защитника мне удобно. Стараюсь выполнять требования тренера, где-то получается», — передаёт слова Кутицкого корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.
- 29 марта 2025
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