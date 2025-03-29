Кутицкий высказался о победе «Динамо» над «Оренбургом»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (5:1).

«Мы, наверное, могли забить ещё больше. Владели преимуществом, играли низом, что от нас и требовалось. Надо стараться выигрывать каждый матч. В прошлых — с ЦСКА и «Локомотивом» — где-то не повезло. А сейчас победили и порадовали такое количество болельщиков.

Мне привычно играть на всех позициях, поэтому играть центрального защитника мне удобно. Стараюсь выполнять требования тренера, где-то получается», — передаёт слова Кутицкого корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.