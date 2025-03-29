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Игроки «Динамо» вышли в футболках с фамилией Овечкина, Черчесов смотрел из VIP. Яркие фото

Игроки «Динамо» вышли в футболках с фамилией Овечкина, Черчесов смотрел из VIP. Яркие фото
«Динамо» — «Оренбург»
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29 марта в Москве на «ВТБ Арене» состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало «Оренбург». Игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

На 38-й минуте полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль открыл счёт, а спустя три минуты оформил дубль. На 60-й минуте хавбек Бителло довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте отличился полузащитник москвичей Луис Чавес. На 77-й минуте форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан отыграл один мяч. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил хавбек Виктор Окишор.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Оренбург» - в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 матчах. «Оренбург» (11) — на 16-м месте.

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