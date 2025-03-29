«Химки» — «Пари НН»: Лукас Вера открыл счёт в матче на 22-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Химок» Лукас Вера, забив гол с пенальти.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».

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