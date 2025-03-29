Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о разгромном поражении от московского «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о гостевом матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 c московским «Динамо» (1:5).

— Ты не можешь приехать в Москву и создать 35 голевых моментов. Ты создаёшь свои моменты, должен забивать их, если хочешь здесь набрать очки. К сожалению, мы не успели забить в первом тайме. У соперника был стандарт, мы получили гол, потом через две-три минуты ещё один, команда была в шоке.

Второй тайм играли открыто, пробовали забить, давали пространство сопернику. Должны были рисковать. Счёт крупный, но он не показывает то, что произошло на поле сегодня. Думаю, мы могли забить два, три или четыре гола. Но когда не забиваешь, то уезжаешь без очков.

— Первый гол получился довольно спорным.

— Не знаю, честно. Мне казалось со скамейки, что, может быть, был фол, но думаю, что VAR посмотрел момент и решил, что всё нормально.

Конфигурация соперника в атаке — это не проблема. Проблема в том, что мы не забили свои моменты и потом пошли на «всё или ничего», давали сопернику пойти в контратаку. Знали, что у них классные игроки, быстрые и техничные. Знали, что есть риск, но они забили практически всё, что попало в створ. А что мы должны были забить — или не забили, или вратарь отбивал.

Ошибки Татаева? Нет, тут не влияют ошибки одного игрока. Первый виноватый — это я. А потом, если хотим искать виноватых, то вся команда. Не могу ничего своим игрокам сказать, они старались и хотели. Мы показали, что хотим забить гол, не приехали сюда играть на 0:0. Пробовали, не получилось. Надеюсь, в следующий раз получится, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с «Пари НН». Матч состоится 4 апреля, начало — в 19:00 мск.