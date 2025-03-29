«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар (малая арена)». В качестве главного арбитра встречи выступила Юлия Веселова из Москвы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 32-й минуте единственный мяч во встрече забила полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина.

После четырёх матчей Суперлиги сине-бело-голубые набрали 10 очков и занимают третье место. В свою очередь, «Краснодар» заработал шесть очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Спартак» с 12 очками.

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