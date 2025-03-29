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Владимир Слишкович верит, что «Оренбург» останется в РПЛ

Владимир Слишкович верит, что «Оренбург» останется в РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после матча 22‑го тура Российской Премьер‑Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо» (1:5) заявил, что верит в чудеса в футболе, когда его спросили о вероятном вылете команды из высшего дивизиона страны.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

— У «Оренбурга» практически нет шансов остаться в РПЛ. Какие ваши мысли на этот счёт?
— Нет такого слова — невозможно. Возможно. Мы работаем и стараемся. Я это повторяю ребятам. Это не первая игра, в которой мы не показали, что умеем. Я продолжаю работать. У меня есть хорошие игроки, с которыми нужно работать.

Свои моменты нужно забивать, повторю это. Любая команда накажет тебя. Хочу, чтобы я и ребята верили до конца. Чудеса в футболе бывают. Можно попробовать, это бесплатно, мы ничего не теряем, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с «Пари НН». Матч состоится 4 апреля, начало — в 19:00 мск.

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