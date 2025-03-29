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Фулхэм — Кристал Пэлас, результат матча 1/4 финала Кубок Англии, счёт 3:0, 29 марта 2025 года

«Кристал Пэлас» разгромил «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Разгромную победу в игре одержали футболисты «Кристал Пэлас», счёт матча — 3:0.

Кубок Англии . 1/4 финала
29 марта 2025, суббота. 15:15 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 34'     0:2 Сарр – 38'     0:3 Нкетиа – 75'    

На 34-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Эберечи Эзе. На 38-й мнуте вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр удвоил преимущество своей команды. На 75-й минуте нападающий Эдди Нкетиа довёл счёт до крупного.

Таким образом, «Кристал Пэлас» квалифицировался в полуфинал Кубка Англии — 2024/2025. «Фулхэм» завершил выступления в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».

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