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Павел Каманцев объяснил, как будет работать рейтинг арбитров РФС

Павел Каманцев объяснил, как будет работать рейтинг арбитров РФС
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о планируемых публикациях рейтинга судей.

«Думаю, что мы в рамках этого сезона опубликуем рейтинг судей. Мы и раньше публиковали, просто называли первые места, так как вызывало интерес, кто лучший судья. Сейчас мы договорились, что будем публиковать его от начала и до конца.

Рейтинг будем публиковать через неделю после завершения чемпионата — это будет неинтересно плюс-минус никому, по моим ощущениям, кроме узких экспертов. Эта информация не является секретом. Единственное, против чего мы были, и мы это согласовали с РПЛ в рамках совместной работы — публикации от недели к неделе. Этому очень простое объяснение: судья, совершивший во 2-м туре ключевую ошибку, из-за которой он падает в рейтинге вниз из-за малого количества матчей и прочего, получает назначение в 5-6-м туре, и команда сразу говорит: «Вы нам назначили судью, который 25-й в рейтинге. Как это возможно? У нас важный матч!» РПЛ с этой логикой согласились. Пришли к тому, что есть зимняя пауза, где мы можем показать, как судьи отработали. И чтобы каждый мог соотнести свои ощущения с качеством работы судьи. Публиковаться рейтинг будет в паузы. Мы опубликовали, резонанс прошёл, все поспорили. Потом пройдут сборы. Это как у команд — осенняя часть одна, а весенняя другая. Все стартуют с разных позиций», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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