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Пять голов «Динамо» — в видеообзоре матча РПЛ с «Оренбургом»

Пять голов «Динамо» — в видеообзоре матча РПЛ с «Оренбургом»
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

В составе «Динамо» отличились Хорхе Карраскаль (дважды), Бителло, Луис Чавес и Виктор Окишор. Единственный гол «Оренбурга» забил Саид Сахархизан.

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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