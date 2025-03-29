Пять голов «Динамо» — в видеообзоре матча РПЛ с «Оренбургом»

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.

В составе «Динамо» отличились Хорхе Карраскаль (дважды), Бителло, Луис Чавес и Виктор Окишор. Единственный гол «Оренбурга» забил Саид Сахархизан.

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».