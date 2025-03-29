Пять голов «Динамо» — в видеообзоре матча РПЛ с «Оренбургом»
Поделиться
Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38' 2:0 Карраскаль – 41' 3:0 Бителло – 60' 4:0 Чавес – 67' 4:1 Сахархизан – 77' 5:1 Окишор – 90+1'
В составе «Динамо» отличились Хорхе Карраскаль (дважды), Бителло, Луис Чавес и Виктор Окишор. Единственный гол «Оренбурга» забил Саид Сахархизан.
Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Комментарии
- 29 марта 2025
-
18:18
-
18:06
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:56
-
16:54
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:02
-
15:55
-
15:51
-
15:41
-
15:40
-
15:36
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:22