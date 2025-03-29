«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00

Сегодня, 29 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга «Пари Сен-Жермен» дома одержал победу со счётом 2:1.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 68 очков после 26 матчей. «Сент-Этьен» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав 20 очков после 25 игр.