«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00
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Сегодня, 29 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга «Пари Сен-Жермен» дома одержал победу со счётом 2:1.
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 68 очков после 26 матчей. «Сент-Этьен» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав 20 очков после 25 игр.
Комментарии
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