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В «Динамо» высказались о состоянии газона после матчей сборной России

В «Динамо» высказались о состоянии газона после матчей сборной России
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал состояния поля на домашнем стадионе бело-голубых после матчей сборной России в марте.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

«Выбор сборной нашего стадиона связан с особенностями — логистическая доступность, комфорт, оптимальная вместимость для такого матча. Перед матчами сборной России были шоу с массовыми выходами на поле. Конечно, нас беспокоило состояние газона. Мы общались с руководством арены на эту тему. Специалисты стадиона блестяще отработали — с «Оренбургом» мы видели отличный газон», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России одержала две победы со счётом 5:0 в товарищеских матчах с командами Гренады и Замбии в марте. Обе игры прошли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 29 марта «Динамо» разгромило «Оренбург» (5:1) в первом домашнем матче после паузы на сборные.

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