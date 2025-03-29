В «Динамо» высказались о состоянии газона после матчей сборной России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал состояния поля на домашнем стадионе бело-голубых после матчей сборной России в марте.

«Выбор сборной нашего стадиона связан с особенностями — логистическая доступность, комфорт, оптимальная вместимость для такого матча. Перед матчами сборной России были шоу с массовыми выходами на поле. Конечно, нас беспокоило состояние газона. Мы общались с руководством арены на эту тему. Специалисты стадиона блестяще отработали — с «Оренбургом» мы видели отличный газон», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России одержала две победы со счётом 5:0 в товарищеских матчах с командами Гренады и Замбии в марте. Обе игры прошли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 29 марта «Динамо» разгромило «Оренбург» (5:1) в первом домашнем матче после паузы на сборные.