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Тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в матче с «Оренбургом» со счётом 5:1

Тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в матче с «Оренбургом» со счётом 5:1
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». «Динамо» дома одержало победу с крупным счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

«Очень рад победе с таким хорошим счётом. Мы забили пять мячей, а это значит, что реализация была неплохой. Могли забивать больше уже в первом тайме, но мало давали передач за спину и редко играли вертикально. С командой, которая находится на последнем месте, надо играть в быстрый, интенсивный футбол. Хорошо, что получилось забить под конец тайма два гола и немного успокоиться», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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