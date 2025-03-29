Тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в матче с «Оренбургом» со счётом 5:1

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». «Динамо» дома одержало победу с крупным счётом 5:1.

«Очень рад победе с таким хорошим счётом. Мы забили пять мячей, а это значит, что реализация была неплохой. Могли забивать больше уже в первом тайме, но мало давали передач за спину и редко играли вертикально. С командой, которая находится на последнем месте, надо играть в быстрый, интенсивный футбол. Хорошо, что получилось забить под конец тайма два гола и немного успокоиться», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».