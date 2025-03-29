«Крылья Советов» прервали серию из 20 матчей без побед над «Локомотивом» в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали разгромную победу над столичным «Локомотивом» со счётом 5:1 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч стал первым для обеих команд после паузы на игры сборных. Таким образом, «Крылья Советов» прервали серию без побед в матчах РПЛ с «Локомотивом», которая насчитывала 20 очных встреч.

Последняя победа самарцев над железнодорожниками была датирована 2011 годом. Победа позволила «Крыльям Советов» подняться на 10-е место. У команды 22 очка в 22 матчах. «Локомотив» остался на пятой строчке с 40 очками в активе.

В следующем туре «Крылья Советов» примут на своём поле «Рубин». «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом». Оба матча пройдут в субботу, 5 апреля.