«Крылья Советов» прервали серию из 20 матчей без побед над «Локомотивом» в РПЛ
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Самарские «Крылья Советов» одержали разгромную победу над столичным «Локомотивом» со счётом 5:1 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч стал первым для обеих команд после паузы на игры сборных. Таким образом, «Крылья Советов» прервали серию без побед в матчах РПЛ с «Локомотивом», которая насчитывала 20 очных встреч.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
Последняя победа самарцев над железнодорожниками была датирована 2011 годом. Победа позволила «Крыльям Советов» подняться на 10-е место. У команды 22 очка в 22 матчах. «Локомотив» остался на пятой строчке с 40 очками в активе.
В следующем туре «Крылья Советов» примут на своём поле «Рубин». «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом». Оба матча пройдут в субботу, 5 апреля.
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