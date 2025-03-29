ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Бистрович, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Гуарирапа.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Сердеров, Касинтура, Агаларов.

«Динамо» Мх занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 21 матч. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 38 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.