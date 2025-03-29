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«Держал Гладышева на поле, чтобы он забил». Тренер «Динамо» Личка — об игре с «Оренбургом»

«Держал Гладышева на поле, чтобы он забил». Тренер «Динамо» Личка — об игре с «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему не стал менять нападающего Ярослава Гладышева и не выпустил форварда Эль-Мехди Маухуба в матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

«Почему не заменил Ярослава Гладышева, который имел много моментов, но так и не забил? Честно скажу, я держал его на поле, чтобы он забил. Я был уверен, что у него будут шансы, но, к сожалению, он их не использовал. Бывают такие игры, когда мяч не идёт в ворота, так что ему надо побыстрее забыть эту игру, сконцентрироваться на следующем матче и работать дальше над завершением.

Не выпустил Эль-Мехди Маухуба, это воспитательная мера? Нет, Мехди приболел и только вчера провёл первую тренировку с командой, так что решили его не выпускать. Также Боков вернулся из Колумбии два дня назад и должен был попасть в запас, но он с утра пришёл и сказал, что у него болит горло. А так он мог бы сегодня сыграть 10-15 минут», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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