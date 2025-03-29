«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в матче 29-го тура Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:1.

В составе «Реала Сосьедад» отличились Микель Оярсабаль и Серхио Гомес. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян пропустил матч из-за травмы.

«Вальядолид» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 29 матчей. «Реал Сосьедад» находится на девятой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 63 очка.