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Реал Сосьедад — Вальядолид, результат матча 29 марта 2025, счет 2:1, Примера 2024-2025

«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в матче 29-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Оярсабаль – 23'     2:0 Гомес – 68'     2:1 Латаса – 90+3'    

В составе «Реала Сосьедад» отличились Микель Оярсабаль и Серхио Гомес. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян пропустил матч из-за травмы.

«Вальядолид» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 29 матчей. «Реал Сосьедад» находится на девятой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 63 очка.

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