Поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» — крупнейшее в карьере Галактионова в РПЛ
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Московский «Локомотив» крупно уступил «Крыльям Советов» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги в Самаре. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, данное поражение стало самым крупным в карьере главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
Михаил Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. В столичный клуб специалист перебрался из нижегородского «Пари НН». После 22 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. «Крылья Советов», в свою очередь, поднялись на 10-е место. У команды 22 очка.
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