Поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» — крупнейшее в карьере Галактионова в РПЛ

Московский «Локомотив» крупно уступил «Крыльям Советов» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги в Самаре. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, данное поражение стало самым крупным в карьере главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в РПЛ.

Михаил Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. В столичный клуб специалист перебрался из нижегородского «Пари НН». После 22 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. «Крылья Советов», в свою очередь, поднялись на 10-е место. У команды 22 очка.