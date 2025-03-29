Марадишвили вышел на замену в матче «Химки» — «Пари НН», он не играл с апреля 2024 года

В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 63-й минуте полузащитник нижегородцев Константин Марадишвили вышел на замену. Это появление на поле стало для 25-летнего хавбека первым более чем за 11 месяцев. Марадишвили не выходил на поле с 6 апреля 2024 года, тогда «Пари НН» уступил «Краснодару» со счётом (3:4) в 23-м туре сезона-2023/2024. С тех пор воспитанник ЦСКА восстанавливался после травмы колена.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».