Главный тренер «Динамо» Личка объяснил замену Карраскаля в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о замене полузащитника Хорхе Карраскаля, который оформил дубль, в матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:1).

«Не обидится ли Карраскаль на замену? Кара забил два гола. Из сборной он приехал с большим желанием играть, потому что не попал в заявку на второй матч Колумбии с Парагваем и был чуточку злым. Он сегодня хорошо сыграл, и я дал ему отдохнуть, потому что, опять же, он прилетел только в ночь на пятницу. Очень рад за всю команду, что получилось забить пять мячей и победить. Это самое важное», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».