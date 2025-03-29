Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Личка объяснил замену Карраскаля в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Личка объяснил замену Карраскаля в матче с «Оренбургом»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о замене полузащитника Хорхе Карраскаля, который оформил дубль, в матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

«Не обидится ли Карраскаль на замену? Кара забил два гола. Из сборной он приехал с большим желанием играть, потому что не попал в заявку на второй матч Колумбии с Парагваем и был чуточку злым. Он сегодня хорошо сыграл, и я дал ему отдохнуть, потому что, опять же, он прилетел только в ночь на пятницу. Очень рад за всю команду, что получилось забить пять мячей и победить. Это самое важное», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Вот это московское «Динамо»! Но унизительный разгром начался со спорного гола Вот это московское «Динамо»! Но унизительный разгром начался со спорного гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android