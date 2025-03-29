Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Леганес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

«Реал» Мадрид — «Леганес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 29 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Леганес». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков после 28 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 60 очков после аналогичного количества игр. На первом месте располагается «Барселона», у которой 63 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android