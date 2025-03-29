«Реал» Мадрид — «Леганес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 29 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Леганес». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков после 28 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 60 очков после аналогичного количества игр. На первом месте располагается «Барселона», у которой 63 очка.