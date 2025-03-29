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Химки — Пари НН, результат матча 22-го тура РПЛ, счёт 2:0, 29 марта 2025 года

«Химки» одержали победу над «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк (Калуга). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

На 22-й минуте полузащитник «Химок» Лукас Вера открыл счёт точным ударом с пенальти. На 86-й минуте вышедший на замену хавбек Бутта Магомедов удвоил преимущество подмосковной команды и установил окончательный счёт — 2:0.

«Химки» поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 23 очка в 22 матчах. «Пари НН» располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей, с 19 набранными очками.

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