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«Шинник» упустил победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком», пропустив на 90+4-й минуте

«Шинник» упустил победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком», пропустив на 90+4-й минуте
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Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Фёдоров – 86'     1:1 Алиев – 90+4'    

На 86-й минуте счёт открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров. Ответный мяч «Нефтехимика» забил форвард Саид Алиев на 90+4-й минуте.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» находится на 12-й строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.

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