«Шинник» упустил победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком», пропустив на 90+4-й минуте

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Итоговый результат — 1:1.

На 86-й минуте счёт открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров. Ответный мяч «Нефтехимика» забил форвард Саид Алиев на 90+4-й минуте.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» находится на 12-й строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.