«Шинник» упустил победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком», пропустив на 90+4-й минуте
Поделиться
Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Итоговый результат — 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Фёдоров – 86' 1:1 Алиев – 90+4'
На 86-й минуте счёт открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров. Ответный мяч «Нефтехимика» забил форвард Саид Алиев на 90+4-й минуте.
«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» находится на 12-й строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.
Комментарии
- 29 марта 2025
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
18:31
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:06
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:56
-
16:54
-
16:50
-
16:44
-
16:39