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«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом победил «Тюмень» на выезде

«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом победил «Тюмень» на выезде
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Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Симонян – 81'    

Единственный гол забил полузащитник гостей Артём Симонян на 81-й минуте.

«Тюмень» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 26 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на шестой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.

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