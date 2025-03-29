«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом победил «Тюмень» на выезде

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник гостей Артём Симонян на 81-й минуте.

«Тюмень» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 26 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на шестой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.