Игрок сборной Мексики Чавес высказался о победе в Лиге наций КОНКАКАФ

Полузащитник сборной Мексики и московского «Динамо» Луис Чавес высказался о победе своей национальной команды Лиге наций КОНКАКАФ.

«Не было времени отпраздновать победу сборной Мексики. На следующий день после финала надо было уезжать. Но я очень рад победе, счастлив. Нам надо было выиграть трофей, потому что мы давно этого не делали», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная Мексики одержала победу в Лиге наций КОНКАКАФ, переиграв в финальном матче сборную Панамы со счётом 2:1. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес принял участие во встрече. Хавбек вышел на замену во втором тайме.