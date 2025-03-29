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Игрок сборной Мексики Чавес высказался о победе в Лиге наций КОНКАКАФ

Игрок сборной Мексики Чавес высказался о победе в Лиге наций КОНКАКАФ
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Полузащитник сборной Мексики и московского «Динамо» Луис Чавес высказался о победе своей национальной команды Лиге наций КОНКАКАФ.

«Не было времени отпраздновать победу сборной Мексики. На следующий день после финала надо было уезжать. Но я очень рад победе, счастлив. Нам надо было выиграть трофей, потому что мы давно этого не делали», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная Мексики одержала победу в Лиге наций КОНКАКАФ, переиграв в финальном матче сборную Панамы со счётом 2:1. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес принял участие во встрече. Хавбек вышел на замену во втором тайме.

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