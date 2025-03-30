Марцел Личка оценил игру Виктора Окишора после матча «Динамо» с «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника Виктора Окишора после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38' 2:0 Карраскаль – 41' 3:0 Бителло – 60' 4:0 Чавес – 67' 4:1 Сахархизан – 77' 5:1 Окишор – 90+1'
«У Вити Окишора очень сильная конкуренция – на его позиции играют Бителло, Карраскаль. Я очень рад за него, потому что он всегда очень дисциплинированно работает на тренировках. Неделю назад он забил за вторую команду, а сегодня отличился уже за основу. Он хорошо разбирается в индивидуальных ситуациях. Всему своё время – он прогрессирует, но ему ещё надо добавить мышечной массы», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
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