Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка оценил игру Виктора Окишора после матча «Динамо» с «Оренбургом»

Марцел Личка оценил игру Виктора Окишора после матча «Динамо» с «Оренбургом»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника Виктора Окишора после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

«У Вити Окишора очень сильная конкуренция – на его позиции играют Бителло, Карраскаль. Я очень рад за него, потому что он всегда очень дисциплинированно работает на тренировках. Неделю назад он забил за вторую команду, а сегодня отличился уже за основу. Он хорошо разбирается в индивидуальных ситуациях. Всему своё время – он прогрессирует, но ему ещё надо добавить мышечной массы», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
Вот это московское «Динамо»! Но унизительный разгром начался со спорного гола
Вот это московское «Динамо»! Но унизительный разгром начался со спорного гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android