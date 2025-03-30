Марцел Личка оценил игру Виктора Окишора после матча «Динамо» с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника Виктора Окишора после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.

«У Вити Окишора очень сильная конкуренция – на его позиции играют Бителло, Карраскаль. Я очень рад за него, потому что он всегда очень дисциплинированно работает на тренировках. Неделю назад он забил за вторую команду, а сегодня отличился уже за основу. Он хорошо разбирается в индивидуальных ситуациях. Всему своё время – он прогрессирует, но ему ещё надо добавить мышечной массы», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».