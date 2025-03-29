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КАМАЗ — Уфа, результат матча 26-го тура Первая лига, счёт 1:0, 29 марта 2025 года

«КАМАЗ» победил «Уфу» в матче 26-го тура Первой лиги
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Завершился матч 26-го тура Первой лиги, в котором «КАМАЗ» встречался с «Уфой». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны, Россия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Сиденков. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты «КАМАЗа».

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Моторин – 6'    
Удаления: нет / Стоцкий – 83'

Счёт в игре был открыт уже на шестой минуте. Отличился нападающий хозяев поля Даниил Моторин. Забитый в начале встречи мяч остался единственным.

Победа позволила «КАМАЗу» довести количество набранных очков до 31 и подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа», в свою очередь, опустилась на 16-е место в зону вылета. В активе команды 22 очка

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