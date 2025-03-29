Защитник «Оренбурга» Татаев оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» со счётом 1:5 в 22-м туре Российской-Премьер-Лиги, а также высказался о шансах «Оренбурга» остаться в РПЛ.

— Мы ошибались. Можно сказать, сами себе «привезли». Если убрать эти ошибки, игра пошла бы в нашу пользу. Мы имели хорошие шансы, даже забили из офсайда, имели хорошие подходы, били по воротам, но сегодня так сложилось. Мы поработаем над своими ошибками и будем готовиться к следующей игре.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. В любой игре и тренировке всегда бывают ошибки. Просто нужно работать над ними, разбирать и принять, что ты ошибся. У меня сегодня они тоже были. Я это признаю. Мог сыграть гораздо лучше.

— Надежда спастись ещё не потеряна?

— Она никогда не потеряна. Уверен, что до последнего тура будем в игре, — приводит слова Татаева «Евро-Футбол.Ру».

За восемь туров до конца чемпионата России «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице с 11 очками в 22 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков. До 12-го места, которое гарантирует участие в РПЛ на будущий сезон, «Оренбургу» не хватает 10 очков.