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Защитник «Оренбурга» Татаев оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Татаев оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ
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Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» со счётом 1:5 в 22-м туре Российской-Премьер-Лиги, а также высказался о шансах «Оренбурга» остаться в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

— Мы ошибались. Можно сказать, сами себе «привезли». Если убрать эти ошибки, игра пошла бы в нашу пользу. Мы имели хорошие шансы, даже забили из офсайда, имели хорошие подходы, били по воротам, но сегодня так сложилось. Мы поработаем над своими ошибками и будем готовиться к следующей игре.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. В любой игре и тренировке всегда бывают ошибки. Просто нужно работать над ними, разбирать и принять, что ты ошибся. У меня сегодня они тоже были. Я это признаю. Мог сыграть гораздо лучше.

— Надежда спастись ещё не потеряна?
— Она никогда не потеряна. Уверен, что до последнего тура будем в игре, — приводит слова Татаева «Евро-Футбол.Ру».

За восемь туров до конца чемпионата России «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице с 11 очками в 22 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков. До 12-го места, которое гарантирует участие в РПЛ на будущий сезон, «Оренбургу» не хватает 10 очков.

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