Защитник «Химок» Джикия высказался о состоянии здоровья после замены с «Пари НН»

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия рассказал о состоянии здоровья после замены в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». «Химки» одержали победу со счётом 2:0. Джикия был заменён на 27-й минуте.

«Со здоровьем всё нормально, сейчас процедурки поделаем, готовимся к следующей игре. Если честно, пока не смотрел тот эпизод», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.