«Боруссия» М обошла «РБ Лейпциг» в таблице Бундеслиги, одержав победу с минимальным счётом
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Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.
Германия — Бундеслига . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Плеа – 56'
Победу «Боруссии» принёс полузащитник Алассан Плеа, который отличился на 56-й минуте.
«РБ Лейпциг» занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 42 очка за 27 матчей. «Боруссия» располагается на пятой строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 62 очка.
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