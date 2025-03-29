«Бавария» одержала победу над «Санкт-Паули» в 27-м туре Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Бавария» и «Санкт-Паули». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Флорианом Бадштюбнером. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты «Баварии».

На 17-й минуте английский нападающий хозяев поля Гарри Кейн вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте полузащитник гостей Элиас Саад восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте «Бавария» вновь вышла вперёд в счёте благодаря голу вингера Лероя Зане. На 71-й минуте Зане оформил дубль и закрепил победу хозяев. На 90+3-й минуте защитник «Санкт-Паули» Ларс Рицка установил окончательный счёт в матче.

«Бавария» с 65 очками в 27 матчах возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Санкт-Паули» имеет в своём активе 25 очков и занимает 15-е место.