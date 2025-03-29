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Бавария — Санкт-Паули, результат матча 27-го тура Бундеслиги, счёт 3:2, 29 марта 2025 года

«Бавария» одержала победу над «Санкт-Паули» в 27-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Бавария» и «Санкт-Паули». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Флорианом Бадштюбнером. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты «Баварии».

Германия — Бундеслига . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Кейн – 17'     1:1 Саад – 27'     2:1 Зане – 53'     3:1 Зане – 71'     3:2 Рицка – 90+3'    

На 17-й минуте английский нападающий хозяев поля Гарри Кейн вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте полузащитник гостей Элиас Саад восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте «Бавария» вновь вышла вперёд в счёте благодаря голу вингера Лероя Зане. На 71-й минуте Зане оформил дубль и закрепил победу хозяев. На 90+3-й минуте защитник «Санкт-Паули» Ларс Рицка установил окончательный счёт в матче.

«Бавария» с 65 очками в 27 матчах возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Санкт-Паули» имеет в своём активе 25 очков и занимает 15-е место.

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