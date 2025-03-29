Защитник «Химок» Джикия: обыгрывать конкурентов — наша прямая задача

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0), а также рассказал о ситуации с долгами в клубе.

— Обыгрывать конкурентов — наша прямая задача, чтобы набирать очки. Слава богу, получается. Надеюсь, всё будет работать и дальше. Встреча с Туфаном была, но что было на встрече — останется там.

— Услышал, что всё будет выплачено?

— Я гарантировал. Победа над «Пари НН» тому подтверждение, что ребята все выполняют свою работу хорошо, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.