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Георгий Джикия: Мирзов сцепился с Садыговым? Это бред!

Георгий Джикия: Мирзов сцепился с Садыговым? Это бред!
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия опроверг новости о конфликтах в раздевалке команды. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что между футболистами «Химок» Резиуаном Мирзовым и Ильёй Садыговым произошёл конфликт из-за задержки зарплат.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

— Писали, что Мирзов сцепился с Садыговым.
— Это бред! Кто-то что-то услышал и написал. Это нормальная история для людей, у которых есть телефон и работает камера, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Химки» одержали победу над «Пари НН» со счётом 2:0 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. У команды 23 набранных очка.

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