Георгий Джикия: Мирзов сцепился с Садыговым? Это бред!
Поделиться
Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия опроверг новости о конфликтах в раздевалке команды. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что между футболистами «Химок» Резиуаном Мирзовым и Ильёй Садыговым произошёл конфликт из-за задержки зарплат.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22' 2:0 Магомедов – 86'
— Писали, что Мирзов сцепился с Садыговым.
— Это бред! Кто-то что-то услышал и написал. Это нормальная история для людей, у которых есть телефон и работает камера, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Химки» одержали победу над «Пари НН» со счётом 2:0 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. У команды 23 набранных очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
18:31
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:06
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:56
-
16:54
-
16:50
-
16:44
-
16:39