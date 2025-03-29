Георгий Джикия: Мирзов сцепился с Садыговым? Это бред!

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия опроверг новости о конфликтах в раздевалке команды. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что между футболистами «Химок» Резиуаном Мирзовым и Ильёй Садыговым произошёл конфликт из-за задержки зарплат.

— Писали, что Мирзов сцепился с Садыговым.

— Это бред! Кто-то что-то услышал и написал. Это нормальная история для людей, у которых есть телефон и работает камера, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Химки» одержали победу над «Пари НН» со счётом 2:0 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. У команды 23 набранных очка.