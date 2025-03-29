Игрок «Пари НН» Марадишвили высказался о первом матче после травмы

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Марадишвили высказался о выходе на поле в матче 22-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (0:2) после травмы.

«Первый матч после травмы был очень важен для меня. Но ощущения смешанные — не получилось выиграть, поэтому и команда, и я расстроены.

Само собой, мне нужно набрать определённые игровые минуты. Но более важны команда и результат», — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.