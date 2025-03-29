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Игрок «Пари НН» Марадишвили высказался о первом матче после травмы

Игрок «Пари НН» Марадишвили высказался о первом матче после травмы
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Марадишвили высказался о выходе на поле в матче 22-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (0:2) после травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

«Первый матч после травмы был очень важен для меня. Но ощущения смешанные — не получилось выиграть, поэтому и команда, и я расстроены.

Само собой, мне нужно набрать определённые игровые минуты. Но более важны команда и результат», — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.

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