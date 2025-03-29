Защитник «Химок» Джикия: победа над «Пари НН» заслуга Кокарева

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался об игре голкипера Никиты Кокарева в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Кокарев очень сильно помогает нам, выручает. Я вижу его каждый день на тренировках, как он работает и относится к делу. Он огромный молодец. Победа над «Пари НН» его заслуга — в ключевых моментах был на месте. Он проводит первый хороший сезон за «Химки», при должной работе он в скором времени получит вызов в сборную России», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.