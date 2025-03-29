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Бакаев: пока у нас есть характер, мы верим в себя и руководство «Химок»

Бакаев: пока у нас есть характер, мы верим в себя и руководство «Химок»
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Нападающий подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев высказался о победе в матче 22-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

— У вас было два матча со сборной. Насколько вам было тяжело физически?
— Честно сказать, этот месяц был нереально тяжёлым. Команда сильно поддерживала нас, пока кто-то держал пост. Мы были одним целым, за этот месяц мы проиграли лишь один раз, так что он удачный.

— Можно ли сказать, что победа с «Пари НН» была добыта вопреки всему, ведь сообщается о тяжёлой ситуации в клубе?
— Это лишь показывает, что в команде все с характером. Пока он у нас есть, мы верим в себя и в руководство. Так что, думаю, всё нормализуется. Наше дело — тренироваться и продолжать выигрывать, — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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