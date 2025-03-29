Бакаев: удивила новость про Мирзова — это самый добрый человек в мире

Нападающий подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев опроверг слухи о драке Резиуана Мирзова с Ильёй Садыговым.

«Нам сейчас надо хотя бы сохранить место в РПЛ. А дальше нам нужно будет укрепляться. Надеюсь, следующий сезон для «Химок» будет более успешным.

Всё у нас хорошо, никаких конфликтов нет, о которых пишут. Я, когда прочитал, был в шоке. Никаких драк не было. Особенно новость про Мирзова меня удивила. Это самый добрый человек в мире, самый неконфликтный. Ещё три года назад я бы такого не сказал, но сейчас это так. Он спокойный и как старший часто помогает», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.