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Бакаев: удивила новость про Мирзова — это самый добрый человек в мире

Бакаев: удивила новость про Мирзова — это самый добрый человек в мире
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Нападающий подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев опроверг слухи о драке Резиуана Мирзова с Ильёй Садыговым.

«Нам сейчас надо хотя бы сохранить место в РПЛ. А дальше нам нужно будет укрепляться. Надеюсь, следующий сезон для «Химок» будет более успешным.

Всё у нас хорошо, никаких конфликтов нет, о которых пишут. Я, когда прочитал, был в шоке. Никаких драк не было. Особенно новость про Мирзова меня удивила. Это самый добрый человек в мире, самый неконфликтный. Ещё три года назад я бы такого не сказал, но сейчас это так. Он спокойный и как старший часто помогает», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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