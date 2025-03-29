Джикия высказался о словах Карпина о возможном вызове в сборную России

Футболист «Химок» Георгий Джикия прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что защитник подмосковного клуба может быть вызван в состав национальной команды при определённых обстоятельствах.

— Карпин сказал, что вызовет тебя, если ты будешь работать должным образом.

— 100% с ним согласен. Я об этом тоже не раз говорил, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России одержала две победы с одинаковым счётом 5:0 в двух товарищеских матчах со сборными Гренады и Замбии в марте. Вызов на сбор получил нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который не выступал за национальную команду с 2021 года.